Жители популярного курорта объявили голодовку в знак протеста против туризма

Daily Mail: жители Тенерифе объявили голодовку из-за наплыва туристов

Жители Тенерифе, одного из Канарских островов Испании, объявили голодовку в знак протеста против массового туризма. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, активисты вышли на митинг и заявили, что не будут есть, пока правительство Канарских островов не остановит крупные туристические проекты. В их числе — строительство нового пятизвездочного отеля на одном из свободных пляжей Тенерифе. Протестующие жалуются, что массовый туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

При этом активисты заверили, что их акция не является антитуристической. Они объяснили, что хотят лишь уменьшить негативное влияние наплыва туристов на популярный курорт.

Ранее жители Тенерифе сравнили массово приезжающих на отдых туристов с «пожирающим остров раком». Испанцы жалуются, что из-за наплыва отдыхающих им приходится спать в машинах и даже пещерах. Чтобы отпугнуть туристов, они рисуют граффити с грубыми надписями и устанавливают фальшивые знаки «Закрыто из-за переполненности».