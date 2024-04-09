Жители популярного курорта сравнили туристов с «пожирающим остров раком»

Жители Тенерифе пожаловались, что из-за туристов им приходится спать в пещерах

Жители популярного испанского курорта Тенерифе сравнили массово приезжающих на отдых туристов с «пожирающим остров раком». Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По данным источника, испанцы жалуются, что из-за наплыва отдыхающих им приходится спать в машинах и даже пещерах. Чтобы отпугнуть туристов, они рисуют граффити с грубыми надписями и устанавливают фальшивые знаки «Закрыто из-за переполненности».

«Мы ничего не имеем против индивидуальных туристов, но эта индустрия растет и потребляет так много ресурсов, что остров не может справиться. Это кризис, нам нужно срочно что-то менять», — рассказал изданию Olive Press активист Иван Сердена Молина, работающий с Ассоциацией друзей природы Тенерифе.

Участники антитуристических кампаний на Канарских островах говорят, что многие местные жители не могут получить доступное жилье из-за стремительного роста цен на недвижимость, вызванного наплывом путешественников. Кроме того, резкий приток отдыхающих привел к перегруженности медицинских учреждений, коллапсу системы утилизации отходов, нехватке воды для потребления и сельскохозяйственного сектора, переполненности охраняемых территорий, росту преступности и утрате биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что на популярном курорте Испании Майорке нашли новый способ избавиться от разрушающих пляжи туристов. Местные жители устанавливают фальшивые вывески с предупреждениями об обитающих в воде опасных медузах.