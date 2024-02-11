На популярном курорте Европы нашли новый способ избавиться от туристов

The Mirror: на Майорке нашли способ избавиться от разрушающих курорт туристов

На популярном курорте Испании нашли новый способ избавиться от разрушающих пляжи туристов с помощью лжи. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что жители Майорки устанавливают фальшивые вывески с предупреждениями, чтобы напугать приезжих. На них местные пишут об опасных медузах, якобы обитающих в этих водах, или камнепадах в популярных природных достопримечательностях одного из Балеарских островов.

Жители европейского курорта создали группу активистов под названием caterva. Они активно выступают против туристов, которые, по их мнению, наносят окружающей среде непоправимый ущерб.

Ранее сообщалось, что британским туристам, которые ведут себя антисоциально, захотели запретить въезд на популярные курорты Европы: Майорку и Ибицу. Региональные правительства Балеарских островов, в том числе Майорки, Ибицы, Минорки и Форментеры, рассматривают возможность внесения в черный список британских туристов, нарушающих новые правила.