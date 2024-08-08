Путешественники испугались ездить в охваченную протестами туристофобов страну Европы

Irish Mirror: путешественники испугались ездить в охваченную протестами Испанию

Путешественники испугались ездить на курорты Испании из-за недовольства местных жителей наплывом иностранцев в летние месяцы. Об этом сообщает Irish Mirror.

Уточняется, что отели на островах охваченной протестами страны Европы лишаются постояльцев. Отдыхающие звонят в гостиницы, чтобы удостовериться, что отпуск будет безопасным. Многие из них отменяют бронирования из-за агрессивных «туристофобов».

«Постоянные клиенты, которые приезжают на Майорку уже много лет, забронировали номера и в этом году, но затем увидели новости и передумали», — рассказала управляющая одного из отелей Мария Жильбер.

В основном беспорядки наблюдаются на Майорке, Тенерифе, Лансароте, а также в Барселоне. Местные жители обклеивают автомобили туристов надписями с призывом убираться домой, а также рисуют на стенах граффити с требованием расправиться с туристами.

«Мы уже несколько недель получаем звонки от гостей, обеспокоенных новостями о туристофобии», — заявил президент Ассоциации молодых предпринимателей Балеарских островов Йоанн Бланк.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов из-за недовольства протестами против туризма и визовыми ограничениями. Отдыхающих обидело то, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.