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15:39, 24 апреля 2024Путешествия

Недовольные протестами на островах в Европе британцы обиделись и уехали домой

The Mirror: британцы начали уезжать с Канарских островов из-за протестов
СюжетПротесты в Европе

Фото: Europa Press Canarias / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британские туристы начали уезжать домой с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, британцев обидело, что теперь, согласно новым правилам Евросоюза, они могут находиться на островах Европы не более 90 дней. Кроме того, местные жители организовали протесты против туристов, в частности британцев, что тоже повлияло на ситуацию.

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Ранее на острове Тенерифе захотели избавиться от бескультурных британских туристов в шлепанцах. Уточняется, что на тему массового туризма высказалась местная оперная певица Айноа Артета. Она заявила, что Испании нужно развивать культурный туризм, а не «шлепающий».

В последнее время жители Канарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе объявили голодовку в знак протеста. Люди жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

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      Марк Успенский
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