Популярный курорт Европы захотел избавиться от туристов в шлепанцах

The Mirror: на курорте Испании захотели избавиться от британцев в шлепанцах

На острове Тенерифе захотели избавиться от бескультурных британских туристов в шлепанцах. Такое мнение высказали жители популярного курорта Европы, сообщает The Mirror.

Уточняется, что на тему массового туризма высказалась и местная оперная певица Айноа Артета. Она заявила, что Испании нужно развивать культурный туризм, а не «шлепающий». Таким образом она поддержала протестующих против массового туризма местных граждан.

В число Канарских островов в Испании входят Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура, Пальма, Гомера и Иерро. Все они пользуются большой популярностью у европейских путешественников. Однако местные жители недовольны последствиями, к которым приводит массовый туризм. Так, граждане Тенерифе объявили голодовку в знак протеста против туризма. Они жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.