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05:09, 13 июля 2026Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о подготовке на полигоне под Львовом

РИА Новости: Подготовка ВСУ на полигоне под Львовом была формальной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подготовка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне под Львовом была формальной. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Илья Лурин в беседе с РИА Новости.

«Там, где я был на полигоне, очень много вещей было чисто формально. И легче было. То есть мы очень много времени просто сидели в лесу, костры жгли, сосиски жарили, как на отдыхе», — рассказал Лурин.

По его словам, обучение длилось два месяца. При этом большую часть мобилизованных вместе с ним военнослужащих отправили в Великобританию, критерии отбора не были ясны, подчеркнул военнопленный.

Ранее командир ВСУ пригрозил подчиненному солдату не менять его на позиции в Запорожской области за просьбу накормить его. «Я тебе скажу — будешь ныть, я тебе "прописку" там устрою, как принял?» — сказал командир.

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