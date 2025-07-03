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20:39, 3 июля 2025Моя страна

В лесу под Ноябрьском спасли раненого лисенка

Жители Ноябрьска спасли лисенка, которого покусали собаки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Яна Джус / «Ямал-Медиа»

В окрестностях Ноябрьска жители города обнаружили раненого лисенка. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В лесу под Ноябрьском нашли лисенка, которого, предположительно, покусали собаки. Местные жители спасли двухмесячного зверька, которого назвали Дашенькой, и доставили его в ветеринарную клинику.

Сейчас, по словам ветеринаров, животное проходит курс лечения, получает лекарства и набирает вес благодаря регулярному питанию. Вернуть Дашеньку в дикую природу уже невозможно, поэтому животному ищут постоянный приют.

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