В лесу под Ноябрьском спасли раненого лисенка

Жители Ноябрьска спасли лисенка, которого покусали собаки

В окрестностях Ноябрьска жители города обнаружили раненого лисенка. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В лесу под Ноябрьском нашли лисенка, которого, предположительно, покусали собаки. Местные жители спасли двухмесячного зверька, которого назвали Дашенькой, и доставили его в ветеринарную клинику.

Сейчас, по словам ветеринаров, животное проходит курс лечения, получает лекарства и набирает вес благодаря регулярному питанию. Вернуть Дашеньку в дикую природу уже невозможно, поэтому животному ищут постоянный приют.

Ранее в июне работники старейшего уральского завода спасли зайчат. Они прятались в высокой траве на территории уральского завода, когда рабочие начали плановый покос. Косарь Дмитрий Шмаков обнаружил первого зайчонка и сразу остановил работу, чтобы не травмировать животное.