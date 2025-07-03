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17:37, 3 июля 2025Моя страна

В Липецке спасли голубя

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Липецкие спасатели спасли застрявшего в вентиляционной шахте голубя. Подробности инцидента публикует MK.RU.

Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям приехали на вызов в многоквартирный дом по улице 9-й микрорайон. Одна из жительниц вызвала спасателей, чтобы они вызволили птицу, которая поселилась в вытяжке.

В итоге работники оперативно вызволили голубя из шахты и отпустили его на волю.

Ранее в июне работники старейшего уральского завода спасли зайчат. Зайчата прятались в высокой траве на территории уральского завода, когда рабочие начали плановый покос. Косарь Дмитрий Шмаков обнаружил первого зайчонка и сразу остановил работу, чтобы не травмировать животное.

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