В Липецке спасли голубя

Липецкие спасатели спасли застрявшего в вентиляционной шахте голубя. Подробности инцидента публикует MK.RU.

Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям приехали на вызов в многоквартирный дом по улице 9-й микрорайон. Одна из жительниц вызвала спасателей, чтобы они вызволили птицу, которая поселилась в вытяжке.

В итоге работники оперативно вызволили голубя из шахты и отпустили его на волю.

Ранее в июне работники старейшего уральского завода спасли зайчат. Зайчата прятались в высокой траве на территории уральского завода, когда рабочие начали плановый покос. Косарь Дмитрий Шмаков обнаружил первого зайчонка и сразу остановил работу, чтобы не травмировать животное.