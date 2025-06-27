Работники старейшего уральского завода спасли зайчат

На Чусовском заводе на Урале нашли семерых зайчат и спасли их

Сотрудники старейшего на Урале Чусовского завода спасли семерых зайчат во время покоса травы. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает URA.RU.

Зайчата прятались в высокой траве на территории уральского завода, когда рабочие начали плановый покос. Косарь Дмитрий Шмаков обнаружил первого зайчонка и сразу остановил работу, чтобы не травмировать животное.

При дальнейшем осмотре работники нашли еще шесть зайчат, которых спасли от опасности — аккуратно перенесли в безопасное место. После окончания покоса всех малышей вернули обратно в траву. В сообщении завода отметили, что обычный рабочий день стал немного добрее благодаря внимательности сотрудников.

«Это было неожиданно, но мы не могли оставить их в опасности», — рассказал один из рабочих. Зайчата чувствовали себя хорошо и не пострадали.

Чусовской завод ОМК — одно из старейших предприятий Урала, основанное в 1879 году.

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