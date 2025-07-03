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20:34, 3 июля 2025Путешествия

Мужчина устроил сеанс мастурбации перед детьми в бассейне Европы

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Zina Seletskaya / Shutterstock / Fotodom

Молодой мужчина мастурбировал перед детьми в бассейне в Европе. Об этом стало известно изданию Bild.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 2 июля, около пяти часов вечера в открытом плавательном комплексе города Асперг, Германия. 25-летний мужчина лег на шезлонг перед бассейном для не умеющих плавать и устроил акт мастурбации на глазах у детей.

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Действия мужчины заметил 13-летний мальчик и двое его друзей, которым 13 и 14 лет, когда ребята отдыхали на бортике бассейна. Они сообщили обо всем спасателю, а тот закрыл подозреваемого в пункте первой помощи и вызвал полицию.

Сотрудники экстренной службы доставили молодого человека в участок, взяли его данные и сняли показания. Затем мужчину отпустили.

Ранее на курорте в России пара занялась сексом в воде рядом с плавающими детьми. Молодых людей сняли на видео, которое выложили в социальные сети.

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