Мужчина устроил сеанс мастурбации перед детьми в бассейне Европы

Молодой мужчина мастурбировал перед детьми в бассейне в Европе. Об этом стало известно изданию Bild.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 2 июля, около пяти часов вечера в открытом плавательном комплексе города Асперг, Германия. 25-летний мужчина лег на шезлонг перед бассейном для не умеющих плавать и устроил акт мастурбации на глазах у детей.

Действия мужчины заметил 13-летний мальчик и двое его друзей, которым 13 и 14 лет, когда ребята отдыхали на бортике бассейна. Они сообщили обо всем спасателю, а тот закрыл подозреваемого в пункте первой помощи и вызвал полицию.

Сотрудники экстренной службы доставили молодого человека в участок, взяли его данные и сняли показания. Затем мужчину отпустили.

Ранее на курорте в России пара занялась сексом в воде рядом с плавающими детьми. Молодых людей сняли на видео, которое выложили в социальные сети.

