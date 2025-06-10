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11:56, 10 июня 2025Путешествия

Пара занялась сексом в воде на российском курорте на глазах у детей и попала на видео

Мария Борисова
Мария Борисова

Пара россиян занялась сексом на курорте Краснодарского края и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже в Динском районе. На кадрах видно, как мужчина и женщина совершают половой акт в воде на глазах у детей и других отдыхающих. Не уточняется, повлекло ли поведение нарушителей общественного порядка какие-либо санкции.

Произошедшее вызвало бурную реакцию в социальных сетях. «Фу, инфекции нахватают», «Позор», «Как животные сношаются», «Демографию поднимают, не мешайте», — писали пользователи.

Ранее в Испании две туристки из Германии провели сеанс мастурбации посреди улицы. Женщины разделись, одна начала ублажать себя секс-игрушками, а вторая — снимать происходящее на телефон.

Вот это да!
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