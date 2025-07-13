Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

Глава МИД РФ Лавров провел переговоры с китайским коллегой Ван И в Пекине

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине. О встрече министров сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

Руководители ведомств двух стран пообщались на различные темы в бамбуковой роще. Отмечается, что встреча Лаврова с Ван И проходила в формате «без галстуков».

Глава российского МИД прибыл с деловым визитом в Китай в воскресенье утром, 13 июля. Лавров должен принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие состоится в соседнем Тяньцзине, куда руководители ведомств РФ и КНР отправятся после неформальных переговоров в Пекине.

Отмечается, что визит министра в Китай продлится до вторника, 15 июля. Это не первая поездка Лаврова в Азиатско-Тихоокеанский регион в преддверии заседания Совета главы МИД стран ШОС. Ранее он совершил деловой визит в Северную Корею, где встретился на роскошной яхте с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Судно было пришвартовано в акватории недавно открытого курорта в городе Вонсан.