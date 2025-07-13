Рабочие из Дагестана спасли повисшую на балконе девушку и попали на видео

В Норильске рабочие из Дагестана спасли девушку, повисшую на балконе

Повисшую на балконе жилого дома в Норильске девушку спасли рабочие. Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

По информации источника, спасителями оказались молодые люди из Дагестана, которые укладывали асфальт в этом дворе. Один из спасителей, Камал Ибраков, сообщил, что во время обеденного перерыва рабочие заметили жительницу дома, сидящую на окне, и поняли, что ей потребуется помощь.

«Говорили ей, что не надо этого делать. Потом двое остались внизу, а мы вчетвером побежали наверх», — рассказал рабочий.

Мужчины развернули внизу ковер и попытались успокоить девушку. В это время Ибракову удалось затащить ее внутрь квартиры через соседний балкон. «На моем месте любой так поступил бы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в поселке Серебряные Пруды в Подмосковье жители спасли трехлетнего ребенка, вылезшего на карниз балкона пятого этажа. Очевидцы вызвали спасателей и натянули одеяло, чтобы смягчить возможное падение. Происшествие попало на видео.