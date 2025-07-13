Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:16, 13 июля 2025Россия

Рабочие из Дагестана спасли повисшую на балконе девушку и попали на видео

В Норильске рабочие из Дагестана спасли девушку, повисшую на балконе
Ольга Коровина

Повисшую на балконе жилого дома в Норильске девушку спасли рабочие. Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

По информации источника, спасителями оказались молодые люди из Дагестана, которые укладывали асфальт в этом дворе. Один из спасителей, Камал Ибраков, сообщил, что во время обеденного перерыва рабочие заметили жительницу дома, сидящую на окне, и поняли, что ей потребуется помощь.

«Говорили ей, что не надо этого делать. Потом двое остались внизу, а мы вчетвером побежали наверх», — рассказал рабочий.

Мужчины развернули внизу ковер и попытались успокоить девушку. В это время Ибракову удалось затащить ее внутрь квартиры через соседний балкон. «На моем месте любой так поступил бы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в поселке Серебряные Пруды в Подмосковье жители спасли трехлетнего ребенка, вылезшего на карниз балкона пятого этажа. Очевидцы вызвали спасателей и натянули одеяло, чтобы смягчить возможное падение. Происшествие попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин вспомнил, как отказался общаться с делегацией США. Его возмутил неуважительный жест американцев

    На Западе британским войскам предсказали уничтожение при отправке на Украину

    Борис Джонсон спел в караоке в ночном клубе

    Агент СБУ убедила мужа сдать его брата Вооруженным силам России

    Врач раскрыла способы свести к минимуму риск отравления шашлыком

    Российский прыгун в высоту показал лучший результат сезона в мире

    Стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском

    Стало известно об успехах ВС России при наступлении в Харьковской области

    В российском регионе в июле устроили праздник у Деда Мороза

    Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости