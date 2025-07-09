Россияне спасли вылезшего на карниз балкона пятого этажа ребенка и попали на видео

В Подмосковье жители спасли вылезшего на карниз балкона пятого этажа ребенка

В поселке Серебряные Пруды в Подмосковье жители спасли трехлетнего ребенка, вылезшего на карниз балкона пятого этажа. Происшествие попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как собравшиеся россияне внизу пытаются сориентировать дошкольника.

Родители пояснили, что на несколько минут отлучились из квартиры. За это время ребенок запер дверь изнутри. Пока взрослые пытались вскрыть замок, мальчик вылез в окно.

Его заметили очевидцы и вызвали спасателей. Также люди натянули одеяло, чтобы смягчить возможное падение. Сотрудникам экстренных служб удалось вскрыть дверь бензорезом, попасть в квартиру и снять мальчика с карниза.

Ранее сообщалось, что на территории садового товарищества «Полесье» в Новой Москве четырехлетний мальчик упал в заброшенный колодец и не выжил.