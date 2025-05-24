Ребенок упал в колодец и не выжил

В Новой Москве 4-летний мальчик упал в колодец и погиб

На территории садового товарищества «Полесье» в Новой Москве четырехлетний мальчик упал в заброшенный колодец, ребенок погиб от полученных травм. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что во время прогулки ребенок забежал на территорию заброшенного участка и провалился в неприкрытый колодец, глубина которого составляла три метра. Мама мальчика не смогла достать его самостоятельно и вызвала спасателей.

Ребенка достали из колодца, он был без сознания. На место прибыла скорая помощь, однако спасти мальчика не удалось. Прокуратура проводит проверку.

Ранее в Екатеринбурге пятилетний ребенок упал с восьмого этажа в районе Сортировка и выжил. Мальчика с травмами увезли в 9-ю детскую больницу.