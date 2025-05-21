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11:55, 21 мая 2025Россия

В российском городе пятилетний ребенок упал с восьмого этажа и выжил

Е1.ru: В Екатеринбурге пятилетний ребенок упал с восьмого этажа и выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Irina Starikova1811 / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге пятилетний ребенок упал с восьмого этажа в районе Сортировка и выжил. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По данным горожан, ребенок приземлился на припаркованную возле дома машину. Мальчика с травмами увезли в 9-ю детскую больницу.

По информации россиян, родители детсадовца находились дома, но не следили за ним. «При этом окна были открыты и доступ к ним ограничен не был», — разъяснили в УМВД по Екатеринбургу.

До этого сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа.

Врачи диагностировали у школьницы многочисленные переломы.

Еще раньше в Нефтеюганске девочка-подросток упала с седьмого этажа. Она приземлилась в сугроб. Несмотря на это, россиянка получила черепно-мозговую травму и переломы ребер.

ЖЗЛ
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