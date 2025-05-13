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14:36, 13 мая 2025Россия

В Москве восьмилетняя девочка выпала с восьмого этажа и выжила

В Москве восьмилетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве восьмилетняя девочка выжила после падения с высоты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, ЧП произошло на северо-востоке столицы. Школьница упала с высоты восьмого этажа строящегося дома. Как она оказалась на стройплощадке, не уточняется.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Ей диагностировали многочисленные переломы.

Ранее в Нефтеюганске девочка-подросток упала с седьмого этажа. Ей также удалось выжить — ее падение смягчил сугроб. Несмотря на это, россиянка получила черепно-мозговую травму и переломы ребер.

ЖЗЛ
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