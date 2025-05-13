В Москве восьмилетняя девочка выпала с восьмого этажа и выжила

В Москве восьмилетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа

В Москве восьмилетняя девочка выжила после падения с высоты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, ЧП произошло на северо-востоке столицы. Школьница упала с высоты восьмого этажа строящегося дома. Как она оказалась на стройплощадке, не уточняется.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Ей диагностировали многочисленные переломы.

Ранее в Нефтеюганске девочка-подросток упала с седьмого этажа. Ей также удалось выжить — ее падение смягчил сугроб. Несмотря на это, россиянка получила черепно-мозговую травму и переломы ребер.