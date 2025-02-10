17-летняя россиянка упала с седьмого этажа и выжила

В Нефтеюганске 17-летняя девушка упала с седьмого этажа в сугроб и выжила

В городе Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа в сугроб и выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, пострадавшую отвезли в больницу. Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства случившегося.

У жительницы Нефтеюганска диагностировали перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее, в ноябре 2024 года, стало известно, что в Санкт-Петербурге шестиклассница выпала с балкона 13-го этажа и выжила. У нее выявили множество травм, в том числе переломы позвоночника.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

В конце сентября в Краснодарском крае мужчина упал с 50-метровой высоты и выжил.