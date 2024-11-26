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11:06, 26 ноября 2024Россия

Петербургская школьница выпала с 13-го этажа и выжила

В Санкт-Петербурге шестиклассница выпала с балкона 13-го этажа и выжила
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге школьница выпала с балкона 13-го этажа и смогла выжить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его данным, с высоты 13 этажей упала 12-летняя ученица шестого класса. Это произошло в понедельник, 25 ноября. «Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована», — сообщил собеседник издания

Он уточнил, что специалисты диагностировали у школьницы множество травм, в том числе переломы позвоночника. О причинах случившегося ничего неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело.

Ранее в Краснодарском крае мужчина упал с 50-метровой высоты и выжил.
Россиянин катался по скалистому берегу неподалеку от Геленджика на мотоцикле. Не справившись с управлением, он сорвался со скалы.

ЖЗЛ
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