Петербургская школьница выпала с 13-го этажа и выжила

В Санкт-Петербурге шестиклассница выпала с балкона 13-го этажа и выжила

В Санкт-Петербурге школьница выпала с балкона 13-го этажа и смогла выжить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его данным, с высоты 13 этажей упала 12-летняя ученица шестого класса. Это произошло в понедельник, 25 ноября. «Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована», — сообщил собеседник издания

Он уточнил, что специалисты диагностировали у школьницы множество травм, в том числе переломы позвоночника. О причинах случившегося ничего неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело.

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