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10:35, 26 сентября 2024Россия

Россиянин сорвался с 50-метровой высоты и выжил

В Краснодарском крае мужчина упал с 50-метровой высоты, ему удалось выжить

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае мужчина упал с 50-метровой высоты и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодра | Телетайп».

Россиянин катался по скалистому берегу неподалеку от Геленджика. Не справившись с управлением, он сорвался со скалы. Спасателей на место вызвал случайный очевидец.

Прибывшие на место сотрудники спецслужбы госпитализировали пострадавшего. Мотоцикл мужчины остался лежать на склоне.

Ранее в Кировской области парашютистка упала с высоты 800 метров и выжила. На снятых очевидцем кадрах видно, что у спортсменки не раскрылся парашют. Инструктор кричит через громкоговоритель, чтобы она раскрыла запасной парашют, однако этого не происходит.

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      Алан Босиков
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