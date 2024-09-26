Россиянин сорвался с 50-метровой высоты и выжил

В Краснодарском крае мужчина упал с 50-метровой высоты, ему удалось выжить

В Краснодарском крае мужчина упал с 50-метровой высоты и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодра | Телетайп».

Россиянин катался по скалистому берегу неподалеку от Геленджика. Не справившись с управлением, он сорвался со скалы. Спасателей на место вызвал случайный очевидец.

Прибывшие на место сотрудники спецслужбы госпитализировали пострадавшего. Мотоцикл мужчины остался лежать на склоне.

Ранее в Кировской области парашютистка упала с высоты 800 метров и выжила. На снятых очевидцем кадрах видно, что у спортсменки не раскрылся парашют. Инструктор кричит через громкоговоритель, чтобы она раскрыла запасной парашют, однако этого не происходит.