Россиянка с нераскрывшимся парашютом упала с высоты 800 метров, выжила и попала на видео

Под Кировом парашютистка упала с высоты 800 метров и выжила, попав на видео

В Кировской области девушка с нераскрывшимся парашютом упала с высоты 800 метров и выжила. Видеозапись падения опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах видно, как у одной из троих спортсменок не раскрылся парашют, после чего она начинает резко приближаться к земле. Инструктор кричит через громкоговоритель, чтобы она раскрыла запасной парашют, однако этого не происходит.

Несмотря на полученные при падении травмы, девушке удалось выжить. Ей помогли зацепившиеся за березу стропы.

Ранее в Ленобласти парашютист снял на видео последнюю минуту своей жизни. Ролик начинается с кадров группового полета скайдайверов. Затем автор видео отделяется от них и начинает быстро пикировать к земной поверхности. Последний кадр, снятый спортсменом, — небо, видное из-за травы, в которую упала его камера.