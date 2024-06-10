В России парашютист снял последнюю минуту своей жизни на видео

В Ленобласти парашютист снял свой последний прыжок на видео

В Ленинградской области парашютист снял свой последний прыжок на видео. Видеозапись с установленной на его шлеме камеры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ролик начинается с кадров группового полета скайдайверов. Затем автор видео отделяется от них и начинает быстро пикировать к земной поверхности. В это время он пытается расцепить спутавшиеся стропы парашюта.

Ближе к земле россиянина начинает кружить. Он в последний раз хватается за стропу, после чего ударяется о землю. На последних кадрах видно траву и небо на заднем плане. Спасти мужчину не удалось, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета.

8 июня похожий случай произошел в Волгоградской области. Причиной происшествия стал сильный ветер, порыв которого ударил парашютиста о столб. Пострадавшего госпитализировали дежурившие на аэродроме медики. Несмотря на своевременно оказанную помощь спортсмен не выжил.