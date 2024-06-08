Парашютист разбился в российском регионе из-за ветра

Парашютист со стажем разбился в Волгоградской области из-за ветра

Парашютист со стажем разбился из-за несчастного случая в Волгоградской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на клуб «Юный ястреб».

По данным издания, мужчина совершал прыжок и его сбил и ударил о столб порыв ветра.

Как уточнил Telegram-канал Shot, после падения пострадавшего госпитализировала дежурившая на аэродроме бригада скорой, но от полученных травм парашютист скончался в реанимации.

Ранее в Татарстане разбился легкомоторный самолет L-410, в котором были парашютисты. В результате крушения погибли 16 человек, том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков. Всего на борту находились 23 человека.