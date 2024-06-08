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01:19, 8 июня 2024Россия

Парашютист разбился в российском регионе из-за ветра

Парашютист со стажем разбился в Волгоградской области из-за ветра

Фото: Unsplash

Парашютист со стажем разбился из-за несчастного случая в Волгоградской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на клуб «Юный ястреб».

По данным издания, мужчина совершал прыжок и его сбил и ударил о столб порыв ветра.

Как уточнил Telegram-канал Shot, после падения пострадавшего госпитализировала дежурившая на аэродроме бригада скорой, но от полученных травм парашютист скончался в реанимации.

Ранее в Татарстане разбился легкомоторный самолет L-410, в котором были парашютисты. В результате крушения погибли 16 человек, том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков. Всего на борту находились 23 человека.

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      Юлия Мискевич
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