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20:49, 22 июня 2026Экономика

Проблему с пропажей Лоха в России решили

Пропавшие таблички с названием села Лох заменили
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergey Alekseev / Shutterstock / Fotodom

Таблички с названием села Лох в Саратовской области, которые недавно пропали, заменили новыми. Об этом стало известно РИА Новости.

О замене сообщили в министерстве транспорта Саратовской области. Новые дорожные указатели появились в минувшие выходные, 20 и 21 июня. Подрядчик, ответственный за работу, прислал фото с подтверждением.

Ранее сообщалось, что таблички с названием села Лох регулярно крадут. К настоящему моменту уже пропали 20 указателей, а их замена обошлась как минимум в 40 тысяч рублей. Чтобы решить проблему, местные власти решили установить камеры видеонаблюдения и снабдить указатели GPS-трекерами.

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