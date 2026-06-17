«Лоха» в России защитят от пропажи

В Саратовском селе Лох повесят камеры, чтобы защитить указатель от краж

В Саратовском селе Лох решили защитить указатели от пропажи. Для этого хотят установить камеры и снабдить таблички GPS-трекерами, пишет Telegram-канал Mash.

По данным авторов публикации, в населенном пункте не осталось ни одной вывески — каждую новую табличку «Лох» сразу же крадут. Впервые ее своровали в 2022 году — это был знак голубого цвета, который повесила районная администрация. За все время так пропали 20 указателей, а их замена обошлась властям как минимум в 40 тысяч рублей.

Жители села уже ведут статистику: самая долгая табличка продержалась 140 дней, а самую недолговечную украли меньше чем за сутки. Чаще всего это делают туристы, которые приезжают в регион ради контента в соцсетях. Указатель они привозят как сувенир друзьям или вешают у себя дома.

Такая табличка, которая соответствует ГОСТу, стоит 2500 рублей, и еще 10 тысяч рублей требуется на установку. На частую замену указателя денег в районе нет, и сельчане стали делать замены своими руками. Жильцы недовольны постоянными кражами знака и попросили администрацию поставить стелу, которую будет невозможно повредить и взять с собой. А новые знаки снабдить GPS-трекерами и QR-кодами, которые будут вести на сайт, где можно приобрести такие же таблички.

Указатель с надписью «Лох» в Саратовской области неоднократно воровали. Один из таких инцидентов произошел в апреле 2025 года. Тогда, по подсчетам жителей села, знак продержался 56 дней.