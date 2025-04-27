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17:41, 27 апреля 2025Экономика

В России снова пропал «Лох»

В Саратовской области вновь пропал указатель села Лох
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pukhov K / Фотобанк Лори

В Саратовской области снова пропал указатель на село Лох. Об этом говорится в Telegram-канале населенного пункта.

Канал опубликовал фото, на котором видно два столба, на которых должен крепиться дорожный указатель. «Очередной знак — все», — отмечается в сообщении российского населенного пункта.

Пользователи предположили, что знак мог быть украден. «Надо, наверно, много сувенирных знаков подготавливать и продавать», «Сколько он продержался?», «Опять сперли? Вчера вроде был на месте», «Какой по счету знак? Я уже сбилась», — порассуждали они под публикацией. Комментаторы также сообщили, что знак находился на месте со 2 марта, то есть 56 дней. Предыдущий указатель был украден неизвестными, отметили они.

В октябре 2024 года также сообщалось о пропаже указателя на Лох. Один из местных жителей сообщил, что знак был закреплен 12 болтами, однако это не помешало неизвестным украсть табличку.

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