В российском регионе пропал «Лох»

В Саратовской области украли дорожный указатель села Лох

В Саратовской области украли дорожный указатель села Лох, на котором было написано название населенного пункта. О пропаже таблички сообщает «СарИнформ» со ссылкой на местного жителя.

По словам мужчины, это происходит не впервые. В последний раз указатель закрепили 12 болтами, но и это не помогло — табличка продержалась всего 92 дня. «Пробуем продавать сувенирные таблички в магазине и в Мельничном доме, ажиотажа вокруг них пока нет», — отметил житель российского региона.

Ранее в Москве пропала вывеска «Пердеж». Баннер принадлежал «Первому дежурному магазину кроссовок», расположенному на Профсоюзной улице столицы.

Причиной снятия вывески стало ее несоответствие согласованному в столице дизайн-проекту, объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы. Позже вывеску вернули, добавив в название магазина точку.