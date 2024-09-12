Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 12 сентября 2024Экономика

В Москву вернулся «Пердеж»

В столице вернули вывеску магазина «Пер.Деж»

Изображение: сервис «Яндекс.Карты»

В Москве вернули ранее демонтированную вывеску «Пердеж», добавив в название точку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Теперь вывеска «Первого дежурного магазина кроссовок», расположенного на Профсоюзной улице, представляет собой слово «Пер.Деж».

Ранее магазин обязали снять баннер, поскольку он не соответствовал согласованному в столице дизайн-проекту. Здание, где находится магазин, попало под требования Архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.

«В ходе обследования установлено, что вывеска с текстом "Пердеж первый дежурный магазин кроссовок" размещена с нарушением пункта 10.9 Правил, а именно: запрещается размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-проектам (предусмотрено размещение вывески без использования подложки)», — объясняли в Москомархитектуры.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

      В России резко выросла популярность одного вида страхования

      На Украине сообщили о продвижении российских военных на кураховском направлении

      Глава МИД Индии заявил о потребности мира в способных говорить с Киевом и Москвой странах

      Путин захотел встретиться с премьером Индии

      В РПЦ опровергли информацию об ухудшении самочувствия патриарха Кирилла

      Летевший в Махачкалу самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

      Сокращение добычи нефти в России назвали недостаточным

      Украинский беспилотник атаковал предприятие в российском регионе

      Украина пыталась атаковать два региона России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше