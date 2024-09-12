В Москву вернулся «Пердеж»

В столице вернули вывеску магазина «Пер.Деж»

В Москве вернули ранее демонтированную вывеску «Пердеж», добавив в название точку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Теперь вывеска «Первого дежурного магазина кроссовок», расположенного на Профсоюзной улице, представляет собой слово «Пер.Деж».

Ранее магазин обязали снять баннер, поскольку он не соответствовал согласованному в столице дизайн-проекту. Здание, где находится магазин, попало под требования Архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.

«В ходе обследования установлено, что вывеска с текстом "Пердеж первый дежурный магазин кроссовок" размещена с нарушением пункта 10.9 Правил, а именно: запрещается размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-проектам (предусмотрено размещение вывески без использования подложки)», — объясняли в Москомархитектуры.