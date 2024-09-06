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13:43, 6 сентября 2024Экономика

В Москве пропал «Пердеж»

В столице демонтировали вывеску магазина «Пердеж»

Фото: Алена / Яндекс Карты

В Москве демонтировали вывеску «Пердеж». Об этом сообщает «Подъем».

Баннер принадлежит «Первому дежурному магазину кроссовок», расположенному на Профсоюзной улице столицы. Причиной снятия вывески стало ее несоответствие согласованному в столице дизайн-проекту, объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы. Здание, где располагалась вывеска, подпадало под требования Архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.

«В ходе обследования установлено, что вывеска с текстом "Пердеж первый дежурный магазин кроссовок" размещена с нарушением п. 10.9 Правил, а именно: запрещается размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-проектам (предусмотрено размещение вывески без использования подложки)», — объяснили там.

Ранее жители деревни Крутицы Калужской области установили знак о запрете въезда «содомитам». «Содомитам въезд в деревню воспрещен», — написано на знаке.

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      Мария Черкасова
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