В Москве пропал «Пердеж»

В столице демонтировали вывеску магазина «Пердеж»

В Москве демонтировали вывеску «Пердеж». Об этом сообщает «Подъем».

Баннер принадлежит «Первому дежурному магазину кроссовок», расположенному на Профсоюзной улице столицы. Причиной снятия вывески стало ее несоответствие согласованному в столице дизайн-проекту, объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы. Здание, где располагалась вывеска, подпадало под требования Архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.

«В ходе обследования установлено, что вывеска с текстом "Пердеж первый дежурный магазин кроссовок" размещена с нарушением п. 10.9 Правил, а именно: запрещается размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-проектам (предусмотрено размещение вывески без использования подложки)», — объяснили там.

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