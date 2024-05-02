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17:14, 2 мая 2024Экономика

Содомитам запретили въезжать в российскую деревню

В деревне Крутицы установили знак о запрете въезда «содомитам»

Кадр: Kelovorot / YouTube

В деревне Крутицы Калужской области установили знак о запрете въезда «содомитам». Об этом стало известно изданию «Подъем».

«Содомитам въезд в деревню воспрещен», — написано на знаке. Объект установили местные жители в минувшие выходные. Власти заявили, что не давали разрешение на установку. Городская управа выясняет личность автора надписи и владельца территории, на которой появилась табличка.

По данным издания, мнения жителей по поводу знака расходятся, однако большинство выступает за снос объекта или изменение надписи. Власти, в свою очередь, подчеркнули, что табличку нужно убрать в любом случае.

Ранее на платной скоростной автодороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани заметили баннеры с двумя ошибками.

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      Александра Качан
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