Содомитам запретили въезжать в российскую деревню

В деревне Крутицы установили знак о запрете въезда «содомитам»

В деревне Крутицы Калужской области установили знак о запрете въезда «содомитам». Об этом стало известно изданию «Подъем».

«Содомитам въезд в деревню воспрещен», — написано на знаке. Объект установили местные жители в минувшие выходные. Власти заявили, что не давали разрешение на установку. Городская управа выясняет личность автора надписи и владельца территории, на которой появилась табличка.

По данным издания, мнения жителей по поводу знака расходятся, однако большинство выступает за снос объекта или изменение надписи. Власти, в свою очередь, подчеркнули, что табличку нужно убрать в любом случае.

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