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12:31, 29 декабря 2023Среда обитания

На российской мегатрассе заметили баннеры с двумя ошибками

На платной автотрассе от Москвы до Казани установили баннеры с двумя ошибками

Фото: Unsplash

На платной скоростной автодороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани заметили баннеры с двумя ошибками. О некорректных надписях на участке российской мегатрассы сообщает «Подъем».

Россияне рассказали, что город Сергач на баннерах написали с мягким знаком в конце, а в названии Судогды пропустили вторую букву «д». В «Автодоре» пообещали устранить неполадки, когда будет позволять погода. «Техническая ошибка на баннерах будет устранена, как только позволят погодные условия», — заявили в госкомпании.

В сети также обсуждали, что стоимость проезда от Казани до Москвы отличается от ранее озвученных президентом России Владимиром Путиным и представителями «Автодора» цен. Официально говорилось о сумме 4481 рубль, а на баннере указано 4998 рублей.

В «Автодоре» пояснили, что речь шла об отрезке до первого съезда на Казань, стоимость проезда до Иннополиса составит 4481 рубль. «Первый съезд на Казань (Иннополис) как раз соответствует ранее заявленной сумме», — пояснили в компании.

В начале сентября под Москвой заметили дорожный знак, направляющий к несуществующему «Щелкинскому» шоссе. Речь идет об указателе на федеральной трассе М8 «Холмогоры» Ярославского шоссе, где подразумевалась надпись «Щелковское шоссе». После жалоб водителей знак заменили.

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      Нина Ташевская
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