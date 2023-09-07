Под Москвой заметили несуществующее шоссе

В Подмосковье заметили дорожный знак, направляющий к «Щелкинскому» шоссе

Под Москвой заметили дорожный знак, направляющий к несуществующему «Щелкинскому» шоссе. Про появившийся в Подмосковье указатель с ошибкой пишет «Подъем».

Речь идет об указателе на федеральной трассе М8 «Холмогоры» Ярославского шоссе, где подразумевалась надпись «Щелковское шоссе». После жалоб водителей знак заменили. «Знак заменен. Несколько дней было, все уже исправили, висит обновленный», — рассказали в ФКУ «Центравтомагистраль».

При этом некоторые жители столичного региона сочли ошибку не просто опечаткой, а высмеиванием участка сужения Щелковского шоссе. Этот отрезок, по мнению водителей, «действительно похож на щелку» и часто стоит в пробках.

Ранее на некоторых российских трассах обнаружили новый вид разметки. Речь идет о «галочках», «стрелочках», или «шевронах», нанесенных по всей ширине полосы по направлению движения. Новая разметка является экспериментом госкомпании «Автодор» — ее пока нет в правилах дорожного движения. «Галочки» призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию на магистралях с повышенным скоростным режимом — до 110 километров в час и до 130 километров в час, объясняла ранее организация.