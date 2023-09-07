На российских трассах появился новый вид разметки

На некоторых дорогах в РФ появилась новая экспериментальная разметка «галочки»

Россияне заметили новую дорожную разметку на некоторых трассах. Речь идет о «галочках», «стрелочках», или «шевронах», нанесенных по всей ширине полосы по направлению движения. Видео с такой разметкой появилось в соцсетях.

Новая разметка является экспериментом государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») и пока отсутствует в правилах дорожного движения. «Галочки» призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию на магистралях с повышенным скоростным режимом — до 110 километров в час и до 130 километров в час, объясняла ранее организация.

В «Автодоре» также добавляли, что мера необходима для сокращения рисков дорожно-транспортных происшествий. «Это поможет водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге: видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель будет уверен, что держит необходимую дистанцию», — констатировала компания.

О начале эксперимента стало известно 8 августа. Разметку планировали протестировать на восьми участках трасс госкомпании — в Подмосковье, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Тверской и Ленинградской областях. Для оповещения водителей о разметке должны установить специальные дорожные знаки. В случае успешного тестирования новая разметка появится и на других участках трасс госкомпании.