В России протестируют новую дорожную разметку

«Автодор» протестирует новую дорожную разметку для соблюдения дистанции

Сотрудники государственной компании Российские автомобильные дороги («Автодор») протестируют новую разметку на некоторых трассах с повышенным скоростным режимом — до 110 километров в час и до 130 километров в час. Мера необходима для сокращения рисков дорожно-транспортных происшествий, сообщается в Telegram-канале организации.

Экспериментальная разметка будет горизонтальной и выглядеть как серия «стрелок» или «галочек». Они будут свидетельствовать о соблюдении водителями необходимой дистанции. Кроме того, новая разметка поможет автовладельцам быстрее и точнее ориентироваться на дороге, заявили в «Автодоре».

Разметку протестируют на восьми участках трасс госкомпании. Две из них расположены в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре — на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также ее задействуют на двух участках М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях. Для оповещения водителей о разметке установят специальные дорожные знаки. В случае успешного тестирования ее разместят на других участках трасс госкомпании.

Ранее глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что автодорожный обход Твери на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург («Нева») частично откроют летом 2023 года. Полностью новый участок объездной дороги откроют летом 2024-го. После этого открытие трассы между Москвой и Петербургом можно будет считать полностью завершенным.