На трассе М-11 откроют новый участок объездной дороги

Глава «Автодора» Петушенко: на трассе М-11 откроют автодорожный обход Твери

Автодорожный обход Твери на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург («Нева») частично откроют летом 2023 года. Об этом заявил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на сессии «Поехали! Грузовые беспилотные перевозки: впервые на магистрали и комплексно» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова передает агентство ТАСС.

По словам руководителя организации, полностью новый участок объездной дороги откроют через год, летом 2024-го. Петушенко отметил, что, несмотря на то, что открытие трассы между Москвой и Петербургом состоялось еще три года назад, однако «маленький пробел в Твери» присутствует до сих пор.

«Но вот мы половинку сдадим в этом году уже, до Волги. И в следующем году — во второй половине — постараемся в июле сдать полностью», — пообещал глава «Автодора».

В июне стало известно о том, что беспилотные грузовики «Камаз» начнут перевозить грузы по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом с 14 июня. В пресс-службе Минтранса России отметили, что на трассу допустят грузовики, которые прошли оценку соответствия требованиям безопасности, и в отношении которых МВД России внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным.