Беспилотные грузовики начнут перевозки грузов между Москвой и Петербургом

Беспилотные грузовики «Камаз» начнут перевозить грузы между Москвой и Петербургом 14 июня

Беспилотные грузовики «Камаз» начнут перевозить грузы по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом с 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России, передает ТАСС.

Отмечается, что в проекте «Беспилотные логистические коридоры» участвуют крупнейшие перевозчики. «Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима», — добавили там. На трассу допустят грузовики, которые прошли оценку соответствия требованиям безопасности, и в отношении которых МВД России внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным.

В марте глава Минтранса Виталий Савельев сообщал, что запуск беспилотных грузовиков по М-11 «Нева» запланирован на конец июня этого года. Проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе Москва — Петербург в ноябре 2022 года анонсировал президент России Владимир Путин.

Планируется, что с 2024 года поездки на трассе М-11 будут проходить уже в штатном режиме. В 2030 году беспилотные перевозки собираются организовать на 19,5 километра федеральных дорог.