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18:53, 24 ноября 2022Среда обитания

Путин анонсировал эксперимент с беспилотными авто на трассе М-11

Путин заявил о подготовке к эксперименту с беспилотниками на трассе Москва — Петербург

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ) анонсировал проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе МоскваПетербург. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о беспилотниках, глава государства отметил, что у России есть хорошие наработки. По его словам, страна «во многом обгоняет» конкурентов. «В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург», — добавил он.

Согласно планам, сначала будут проведены тестовые заезды беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева». С 2024 года поездки на упомянутой трассе будут проходить уже не в экспериментальном, а в штатном режиме. В 2030 году беспилотные перевозки собираются организовать на 19,5 километра федеральных дорог.

Ранее сообщалось, что «Сберавтотех» и белорусский МАЗ подписали договор о разработке и запуске серийного производства беспилотного тягача. В «СберАвтоТехе» подчеркнули, что это особенно актуально в связи с планами властей по созданию беспилотного грузового логистического коридора на трассе М-11 Москва — Петербург в конце 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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