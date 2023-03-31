Названы сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева»

Глава Минтранса Савельев: запуск беспилотных грузовиков по М-11 «Нева» планируется в июне

Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, запланирован на конец июня этого года, такие сроки назвал глава Минтранса Виталий Савельев, его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что в июне запланировано создание «цифрового двойника дорожной инфраструктуры участков автомобильной дороги М-11 (за исключением обхода города Твери)».

Савельев добавил, что беспилотные грузоперевозки будут проводиться в рамках экспериментального правового режима, который вступил в действие на трассе в конце 2022 года. Целью является анализ подобного опыта при принятии закона о беспилотниках, а также масштабирование такого движения на все транспортные коридоры, в первую очередь дорогу М-12.

Заместитель генерального директора «КамАЗа» Михаил Матасов отметил, что еще в феврале для этого проекта было произведено два грузовика из пяти. Они имеют четвертый уровень автономности, в кабине будет присутствовать водитель. Транспортные средства будут перевозить коммерческие грузы.

Проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе Москва — Петербург в ноябре 2023 года анонсировал президент России Владимир Путин. С 2024 года поездки на упомянутой трассе будут проходить уже не в экспериментальном, а в штатном режиме. В 2030 году беспилотные перевозки собираются организовать на 19,5 километра федеральных дорог.

