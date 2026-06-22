В России назвали преступлением против человечности атаку ВСУ на Воронеж

Сенатор Карасин назвал преступлением против человечности атаку ВСУ на Воронеж

Ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж, жертвами которой стали пять человек, — это преступление против человечности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Ничего удивительного в том, что бандитские, нацистские методы в манерах киевской власти укрепляются. Они чувствуют за собой поддержку Европы, НАТО и наглеют. Отсюда они расширяют диапазон обстрелов нашей российской территории. Воронеж — это далеко не приграничная зона», — отметил Карасин.

По словам сенатора, украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в эскалации ненависти к России.

«Она захлестывает его. И самое главное, она поощряется западными руководителями. Нам придется делать непростые и жесткие выводы. Мы их сделаем. За это надо нести ответственность киевскому режиму. Ответ неизбежен. Но мы должны обратить внимание на то, что эскалация выходит из-под контроля. Зеленский пошел во все тяжкие. Хотелось бы, чтобы окружающий мир тоже сделал соответствующие выводы относительно опасности подобного рода активности киевской хунты», — заявил он.

Карасин добавил, что опасность действий Украины начинают потихоньку осознавать на Западе. Он рассказал, что на шаги Киева уже даже обратили внимание склонные к поддержке антироссийских тенденций поляки.

«Словом, Европа взрослеет, смотря на эту кампанию ненависти к России, которую сейчас раздувает Зеленский», — сказал сенатор.

Они не понимают, что они творят преступления против человечности. Это именно так называется в международном праве Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Пять человек стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж. Актуальными данными о последствиях удара Украины по городу поделился глава региона Александр Гусев.

В ходе ракетного удара по Воронежу был поврежден завод полупроводниковых приборов «Сборка». На предприятии вспыхнул крупный пожар. Очевидцы сообщали о густом черном дыме, поднимающемся над производственными объектами.