Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:59, 22 июня 2026Бывший СССР

Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

В Эстонии захотели привлечь 115 миллионов долларов на создание системы наподобие Patriot
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmitri T / Shutterstock / Fotodom

В Эстонии захотели создать противоракетную систему наподобие Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Привлечь для этого планируется 115 миллионов долларов (более 8,5 миллиардов рублей).

«По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку процесс является конфиденциальным, компания Frankenburg ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении финансирования», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Украина подписала соглашение с Германией на сотни ракет для Patriot. Уточнялось, что сроки получения ракет неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это логика самоубийцы». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии в ближайшие недели. Чего добивается президент Украины?

    Вэнс высказался о прогрессе в переговорах США и Ирана

    При очередном ударе ВСУ по российскому региону пострадал человек

    Бывший сотрудник ЦРУ раскрыл правду о слежке за людьми через смартфоны

    В ООН отреагировали на обращение российского омбудсмена по теракту ВСУ в Старобельске

    Змея проникла в авто москвича и попала на видео

    Назван секрет максимально полезного завтрака

    Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

    Трамп предсказал решение Ирана в вопросе ядерной программы

    В России назвали преступлением против человечности атаку ВСУ на Воронеж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok