Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

В Эстонии захотели привлечь 115 миллионов долларов на создание системы наподобие Patriot

В Эстонии захотели создать противоракетную систему наподобие Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Привлечь для этого планируется 115 миллионов долларов (более 8,5 миллиардов рублей).

«По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку процесс является конфиденциальным, компания Frankenburg ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении финансирования», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Украина подписала соглашение с Германией на сотни ракет для Patriot. Уточнялось, что сроки получения ракет неизвестны.