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16:30, 22 июня 2026Бывший СССР

Украина подписала соглашение с Германией на сотни ракет для Patriot

Зеленский: Украина подписала соглашение с Германией о закупке 600 ракет для Patriot
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jens Buttner / Pool via Reuters

Украина подписала соглашение с Германией о закупке 600 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Американцы передали лицензии немцам некоторое время назад, немцы сейчас начали производство, и мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму, на 600 ракет», — сообщил украинский лидер.

Зеленский назвал данный контракт хорошим. Однако, по его словам, сроки получения Киевом ракет неизвестны, так как данный процесс «довольно длительный».

Ранее Зеленский заявлял, что США впервые положительно отнеслись к идее выдачи лицензий на производство украинских ракет. Политик рассказал, что Киев поднимал этот вопрос еще при администрации экс-президента Джо Байдена, однако тогда поддержки не получил.

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