Зеленский рассказал о неожиданном решении США по украинским ракетам

Зеленский: США впервые поддержали идею производства украинских ракет по лицензии

США впервые положительно отнеслись к идее выдачи лицензий на производство украинских ракет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН в Telegram.

«Зеленский заявил, что США впервые положительно отнеслись к идее лицензий на производство украинских ракет», — сказано в материале.

По словам политика, Киев поднимал этот вопрос еще при администрации экс-президента Джо Байдена, однако тогда поддержки не получил. Он также подчеркнул, что вопрос развития украинского ракетного производства обсуждался на встречах с западными партнерами в рамках саммита G7.

Ранее Зеленский пожаловался, что Украина испытывает дефицит средств противовоздушной обороны, способных сбивать баллистические ракеты, поскольку их поставки замедлились из-за конфликта США и Ирана. Также украинский лидер сообщил, что для получения систем ПВО Patriot от США раньше 2030 года Украина должна оплатить контракт.