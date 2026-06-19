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18:41, 19 июня 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о неожиданном решении США по украинским ракетам

Зеленский: США впервые поддержали идею производства украинских ракет по лицензии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

США впервые положительно отнеслись к идее выдачи лицензий на производство украинских ракет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН в Telegram.

«Зеленский заявил, что США впервые положительно отнеслись к идее лицензий на производство украинских ракет», — сказано в материале.

По словам политика, Киев поднимал этот вопрос еще при администрации экс-президента Джо Байдена, однако тогда поддержки не получил. Он также подчеркнул, что вопрос развития украинского ракетного производства обсуждался на встречах с западными партнерами в рамках саммита G7.

Ранее Зеленский пожаловался, что Украина испытывает дефицит средств противовоздушной обороны, способных сбивать баллистические ракеты, поскольку их поставки замедлились из-за конфликта США и Ирана. Также украинский лидер сообщил, что для получения систем ПВО Patriot от США раньше 2030 года Украина должна оплатить контракт.

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