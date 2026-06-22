Назван секрет максимально полезного завтрака

Врач Чернышева: Секрет максимально полезного завтрака в разнообразии

Даже самый полезный завтрак не стоит есть день за днем, считает врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. О том, как сделать первый прием пищи максимально полезным, она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Секретом правильного питания Чернышева назвала разнообразие, а не приверженность одному, пусть даже очень полезному, продукту. Она пояснила, что в продуктах содержится разный набор витаминов и микроэлементов, поэтому если есть на завтрак, например, только овсянку, то организм будет не получать веществ, которых в ней нет или их мало.

Врач считает более разумным подход, когда есть хотя бы небольшой запас разных блюд. «Если мы сегодня едим овсянку, завтра — яйцо, а послезавтра — творог, то мы добираем разные полезные вещества благодаря разнообразию своего рациона», — объяснила она.

Также врач посоветовала добавлять к завтраку сезонные овощи, фрукты и ягоды. По ее словам, так рацион станет еще более разнообразным и полезным.

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