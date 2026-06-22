Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 22 июня 2026Забота о себе

Назван секрет максимально полезного завтрака

Врач Чернышева: Секрет максимально полезного завтрака в разнообразии
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Даже самый полезный завтрак не стоит есть день за днем, считает врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. О том, как сделать первый прием пищи максимально полезным, она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Секретом правильного питания Чернышева назвала разнообразие, а не приверженность одному, пусть даже очень полезному, продукту. Она пояснила, что в продуктах содержится разный набор витаминов и микроэлементов, поэтому если есть на завтрак, например, только овсянку, то организм будет не получать веществ, которых в ней нет или их мало.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Врач считает более разумным подход, когда есть хотя бы небольшой запас разных блюд. «Если мы сегодня едим овсянку, завтра — яйцо, а послезавтра — творог, то мы добираем разные полезные вещества благодаря разнообразию своего рациона», — объяснила она.

Также врач посоветовала добавлять к завтраку сезонные овощи, фрукты и ягоды. По ее словам, так рацион станет еще более разнообразным и полезным.

Ранее бренд-шеф сети кофеен Ростислав Новожилов рассказал, как выбрать черешню. По его словам, самые вкусные ягоды можно определить по виду плодоножки и запаху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это логика самоубийцы». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии в ближайшие недели. Чего добивается президент Украины?

    Вэнс высказался о прогрессе в переговорах США и Ирана

    При очередном ударе ВСУ по российскому региону пострадал человек

    Бывший сотрудник ЦРУ раскрыл правду о слежке за людьми через смартфоны

    В ООН отреагировали на обращение российского омбудсмена по теракту ВСУ в Старобельске

    Змея проникла в авто москвича и попала на видео

    Назван секрет максимально полезного завтрака

    Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

    Трамп предсказал решение Ирана в вопросе ядерной программы

    В России назвали преступлением против человечности атаку ВСУ на Воронеж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok