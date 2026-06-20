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17:40, 20 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали рекомендации по выбору сочной и вкусной черешни

Шеф Новожилов: Самая вкусная черешня обычно появляется с конца июня до середины июля
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Самая вкусная черешня обычно появляется в разгар сезона — с конца июня до середины июля, сообщил бренд-шеф сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Ростислав Новожилов. В беседе с «Лентой.ру» специалист дал рекомендации по выбору сочной ягоды.

«Кажется, что выбрать ее просто, но на деле хороший вкус зависит не только от цвета ягод. Важно учитывать свежесть, плотность, условия хранения и даже то, что лежит на дне упаковки», — рассказал Новожилов.

Самая вкусная черешня обычно появляется в разгар сезона — с конца июня до середины июля. При этом ориентироваться только на календарь не стоит: важно смотреть, откуда привезли черешню, насколько она свежая и как хранилась

Ростислав Новожиловбренд-шеф сети кофеен «ЗДРАСТЕ»

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что темная черешня обычно более сладкая, плотная и насыщенная по вкусу, а розовая и желтая чаще бывают с легкой кислинкой. При этом, по его словам, цвет не всегда говорит о спелости: некоторые сорта даже в зрелом виде остаются светлыми.

«Первое, на что советуют смотреть, — плодоножка. Она должна быть зеленой и свежей, а не сухой и коричневой. Сами ягоды лучше выбирать плотные, гладкие и блестящие, без трещин и вмятин», — рекомендовал шеф.

Еще один важный признак — запах, поделился Новожилов. Он объяснил, что черешня не должна пахнуть брожением.

Также стоит смотреть не только на верхние ягоды, но и на те, что лежат на дне упаковки: именно там быстрее скапливается влага, и ягоды начинают портиться. Черешню лучше сразу убрать в холодильник. Перед хранением ее не нужно мыть и отделять от плодоножек. Ягоды можно положить в контейнер или бумажный пакет, не утрамбовывая слишком плотно

Ростислав Новожиловбренд-шеф сети кофеен «ЗДРАСТЕ»

«Мыть черешню лучше непосредственно перед едой. В идеале — съесть ее за несколько дней: чем дольше она лежит, тем быстрее теряет плотность и вкус. Также не стоит хранить черешню рядом с бананами и яблоками», — рекомендовал собеседник.

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Также шеф рассказал, что перед заморозкой черешни ее следует помыть, хорошо обсушить, удалить косточки, разложить одним слоем на доске или подносе, заморозить и только после этого пересыпать в пакет. Так ягоды не смерзаются в один большой ком.

«После размораживания черешня станет мягче, поэтому для украшения десертов она подойдет хуже. Зато ее можно использовать для компотов, соусов, выпечки, смузи, каш, варенья и начинок для пирогов», — заключил Новожилов.

Ранее стало известно, что соединения из черники, в частности антоцианы, могут оказать влияние на контроль уровня сахара и состав микробиоты кишечника у пациентов с диабетом 2-го типа.

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