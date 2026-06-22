Трамп предсказал решение Ирана в вопросе ядерной программы

Трамп: Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе

Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе. Решение Тегерана предсказал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Все прекрасно понимают, что Иран согласится на инспекции основных вооружений, чтобы обеспечить "ядерную честность" на долгое время», — заявил политик.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии сообщил, что Иран обязался вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).