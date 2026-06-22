Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:57, 22 июня 2026Мир

Трамп предсказал решение Ирана в вопросе ядерной программы

Трамп: Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе. Решение Тегерана предсказал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Все прекрасно понимают, что Иран согласится на инспекции основных вооружений, чтобы обеспечить "ядерную честность" на долгое время», — заявил политик.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии сообщил, что Иран обязался вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это логика самоубийцы». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии в ближайшие недели. Чего добивается президент Украины?

    Назван секрет максимально полезного завтрака

    Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

    Трамп предсказал решение Ирана в вопросе ядерной программы

    В России назвали преступлением против человечности атаку ВСУ на Воронеж

    Популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили

    В Москве перекрыли движение по ряду дорог

    Проблему с пропажей Лоха в России решили

    Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

    Россиян предупредили о возможном росте расходов на ипотеку после изменения правил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok