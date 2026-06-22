В Москве перекрыли движение по ряду дорог

На юго-западе Москвы перекрыли движение по ряду дорог

Ряд дорог на юго-западе Москвы в понедельник, 22 июня, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения водителей предупредили в Telegram-канале столичного дептранса.

По информации ведомства, речь идет о трех съездах — с проспекта Вернадского на Ленинский проспект, с внутренней стороны МКАДа на Киевское шоссе, а также с внешней стороны МКАДа на Киевское шоссе. Насколько долго движение будет ограничено, в дептрансе не уточнили.

Ранее в этот же день стало известно, что Крымский мост перекрыли в пятый раз за день. Водителей, которые находятся в зоне досмотра, призвали оставаться спокойными и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.