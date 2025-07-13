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17:20, 13 июля 2025Моя страна

В российском регионе в июле устроили праздник у Деда Мороза

В Калужской области детям устроили праздник у Деда Мороза в жаркую погоду
Екатерина Ештокина

Фото: mikeledray / Shutterstock / Fotodom

В российском регионе в июле детям устроили праздник у Деда Мороза. Соответствующий материал публикует издание «Подъем».

Необычно провели время в жаркую погоду юные россияне с особенностями развития в Калужской области. «То, что Дед живет и зимой и летом, знают все, приезжают, приходят, кто-то желание загадывает, письма пишут», — рассказал Дед Мороз.

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По словам актера, подобные мероприятия проводятся регулярно. При этом он подчеркнул, что в сказку верят не только дети, но и взрослые, которые регулярно загадывают желания. «Кто хочет найти себе мужа, кто хочет закрыть поскорее ипотеку, кто хочет детишек. Я от этого очень рад», — поделился собеседник издания.

Ранее в июле Путин поручил представить проект указа о новом празднике — Дне языков народов России. Отмечалось, что документ должен быть готов к 1 октября 2025 года.

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