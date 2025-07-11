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19:43, 11 июля 2025Моя страна

Путин поручил представить проект указа о новом празднике в России

Путин поручил подготовить проект указа о Дне языков народов России к 1 октября
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении нового государственного праздника — Дня языков народов России. Согласно указу, размещенному на сайте Кремля, документ должен быть готов к 1 октября 2025 года.

Согласно поручению, администрация президента и правительство совместно разработают проект указа и представят его главе государства. Ответственными назначены вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.

Инициатива появилась по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое прошло 5 июня. На нем обсуждались меры по сохранению и развитию языкового и культурного многообразия страны.

Учредить праздник Путин предложил 8 сентября, в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.

В России проживает более 190 народов, говорящих на десятках языков. Многие из них находятся под угрозой исчезновения, особенно в отдаленных регионах. Новый праздник может стать способом привлечь внимание к этой проблеме, поддержать образовательные и культурные проекты на родных языках и напомнить о многонациональности страны.

Ранее Путин утвердил основы государственной языковой политики в России. Согласно указу, государство будет поддерживать творческие коллективы, которые выступают на русском языке, а для филологов в российских вузах будут выделяться отдельные бюджетные места.

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