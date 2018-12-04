Россиян предупредили о дорогом хлебе на Новый год

Хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать в преддверии Нового года на 4-5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал глава Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон, которого цитирует ТАСС.

«По прогнозу РОСПиК, цены на хлеб и хлебобулочные изделия за 2018 год поднимутся не более, чем на 4-5 процентов», — отметил Кацнельсон.

В то же время, опрошенные участники рынка отметили, что сильного повышения цен на другие продукты не предвидится. Так, кондитерские изделия могут подорожать на один процент, молочные продукты не подорожают вовсе, колбаса и мясные продукты — в пределах «обычных сезонных колебаний». Цены на некоторые продукты, такие как овощи и фрукты, могут снизиться из-за высокого урожая.

В начале декабря вице-премьер Алексей Гордеев дал распоряжение региональным властям сформировать запасы зерна, чтобы не допустить роста цен на хлеб.

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